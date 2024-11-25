© Facebook Sportgroep Vaste Vuist Lauwe
Een zware wolkbreuk heeft gisteren de gymzaal van sportgroep Vaste Vuist in Lauwe onder water gezet. Opnieuw want het is al het derde jaar op rij dat dit gebeurt.
De sportzaal liep gisteravond onder water tijdens de intensieve regenbuien die over onze provincie trokken. Het is al de derde keer op enkele jaren dat dit gebeurt. Ook de vorige keren was er telkens heel wat schade.
In het voorjaar heeft de stad Menen werken aan sportpark Ter Leie aangekondigd die wateroverlast moeten vermijden.
Hulp opgetrommeld
Heel wat mensen zijn gisteravond nog komen helpen bij de opruimingswerken in de sportzaal. Een oproep via Facebook zorgde voor meer dan 100 helpers op korte tijd.
De lessen kunnen vandaag gewoon doorgaan, zegt de sportgroep op Facebook.