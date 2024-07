Twee handhavers van OVAM patrouilleren vandaag op de wekelijkse donderdagmarkt van Middelkerke. De anonieme vaststellers houden in burgerkledij een oogje in het zeil. Wie in overtreding is met het lokaal politiereglement rond zwerfvuil, krijgt een pv en riskeert een GAS-boete. Henk Dierendonk, schepen van netheid Middelkerke: “ We doen het twee keer in juni, twee keer in juli en één keer in september... om mensen te sensibiliseren op één: zwerfvuil. Twee: kijken of ze hondenpoepzakjes meehebben. En drie: het oneigenlijk gebruik van vuilnisbakken waar ze huisvuil in stoppen.”