Steeds meer mensen brengen hun versleten of ongebruikt textiel naar inzamelpunten, containerparken of kringloopwinkels. Waar OVAM in 2022 gemiddeld 6,22 kilogram per inwoner inzamelde, ging dat cijfer in 2023 omhoog naar 6,57 kilogram en in 2024 zelfs naar 6,86 kilogram per inwoner. Dat is goed nieuws, zegt afvalstoffenmaatschappij, want elk stuk textiel dat opnieuw gebruikt of gerecycleerd wordt, bespaart grondstoffen, energie en CO2-uitstoot.

Verkoop in kringloopwinkels

Ook de verkoop van tweedehandskledij in kringloopwinkels zit stevig in de lift, met een stijging van 32 procent in één jaar tijd. In 2024 verkocht de sector 4.792 ton tweedehands textiel. Het bewijst dat hergebruik steeds meer ingeburgerd raakt bij de Vlaming en dat tweedehandskledij definitief uit het verdomhoekje is, zegt OVAM.

Kwaliteit neemt af

Toch blijft er werk aan de winkel, voegt die daaraan toe. Een aanzienlijk deel van het textiel belandt immers nog bij het restafval. "We zien dat de kwantiteit toeneemt, maar de kwaliteit afneemt", zegt Werner Annaert, administrateur-generaal van OVAM. "Door goedkope, snel geproduceerde kleding is het moeilijker om ingezameld textiel opnieuw te gebruiken of te recycleren. Hierdoor eindigt een deel van het ingezamelde textiel alsnog als laagwaardige fractie of zelfs als restafval."