Over heel Vlaanderen komen bijna 190 extra jobs voor mensen die nood hebben aan steun op de werkvloer. Bedoeling is dat ze zo snel mogelijk in dienst kunnen.

“Met deze eerste grote extra investering willen we personen met een arbeidsbeperking, en dus een grote afstand tot de arbeidsmarkt, de kans geven om hun talenten volop te ontplooien. Bovendien hebben we met de Vlaamse Regering de ambitie om een werkzaamheidsgraad van 80% te halen tegen 2030. Dat vraagt ook een inclusieve arbeidsmarkt die geen enkel talent onbenut laat en iedereen kansen geeft. De maatwerksector is een essentiële speler in onze West-Vlaamse economie”, zegt Vlaams minister van Sociale economie Hilde Crevits.