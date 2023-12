Burgers kunnen al een paar jaar informatie over bodemkwaliteit raadplegen via de overheidssite degrotegrondvraag.be. Tot nu toe maakten 240.000 burgers daarvan gebruik. Op de nieuwe site zijn er nog meer details beschikbaar over de stoffen die op bepaalde plekken in de grond zitten. Zo is het mogelijk om te achterhalen of er ooit vervuiling plaatsvond, een onderzoek werd gevoerd of OVAM het gebied nog moet saneren.