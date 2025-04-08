De afvalintercommunale MIROM, de milieudienst van de stad en de politie trekken samen de straat op om inwoners te sensibiliseren. Ze delen folders uit en wijzen mensen op de geldende regels.

“Huisvuil mag pas vanaf woensdag 17 uur buiten worden gezet, en niet vroeger,” klinkt het tijdens één van de controles.

Volgens de stad groeit de ergernis over rondslingerend afval.

“Mensen willen terecht een propere buurt,” zegt schepen van milieu Bercy Slegers. “We krijgen dagelijks meldingen over sluikstorten en zwerfvuil. De Week van de Handhaving is het ideale moment om mensen te wijzen op hun plichten en gedrag te veranderen.”