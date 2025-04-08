West-Vlaanderen koploper in GAS-boetes voor zwerfvuil: extra controles in Wervik
In West-Vlaanderen zijn vorig jaar bijna 10.000 GAS-boetes uitgeschreven voor zwerfvuil en sluikstorten. Dat is het hoogste aantal van alle Vlaamse provincies, blijkt uit cijfers van de OVAM. Deze week wordt er extra gecontroleerd tijdens de Week van de Handhaving, ook in Wervik.
"De Week van de Handhaving is het ideale moment om mensen te wijzen op hun plichten en gedrag te veranderen.”
De afvalintercommunale MIROM, de milieudienst van de stad en de politie trekken samen de straat op om inwoners te sensibiliseren. Ze delen folders uit en wijzen mensen op de geldende regels.
“Huisvuil mag pas vanaf woensdag 17 uur buiten worden gezet, en niet vroeger,” klinkt het tijdens één van de controles.
Volgens de stad groeit de ergernis over rondslingerend afval.
“Mensen willen terecht een propere buurt,” zegt schepen van milieu Bercy Slegers. “We krijgen dagelijks meldingen over sluikstorten en zwerfvuil. De Week van de Handhaving is het ideale moment om mensen te wijzen op hun plichten en gedrag te veranderen.”
Hondenpoep grote ergernis
Niet alleen sluikstort is een probleem, ook hondenpoep blijft een hardnekkige ergernis. Controleurs spreken hondeneigenaars aan en vragen of ze een hondenpoepzakje bij zich hebben. Wie dat niet heeft, riskeert een GAS-boete, al delen de teams nu vooral waarschuwingen en gratis zakjes uit.
In 2022 werden in de provincie ongeveer 3.500 GAS-boetes uitgedeeld voor sluikstorten en zwerfvuil, vorig jaar was dat aantal bijna verdrievoudigd. Ook in andere steden en gemeenten zijn deze week extra controles gepland.
Aantal GAS-boetes voor zwerfvuil en sluikstorten in 2024:
- West-Vlaanderen 9836
- Antwerpen 8267
- Vlaams-Brabant 3960
- Oost-Vlaanderen 3057
- Limburg 2089
[Bron: OVAM]