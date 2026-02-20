13°C
Wielsbeke

Wiels­be­ke haalt vuil­nis­bak­ken weg: wor­den ech­te sluikstorten”

Vuilnisbak

De gemeente Wielsbeke heeft een aantal vuilnisbakken weggenomen, omdat mensen ook geregeld afval achterlaten naast de bakken, dat komt neer op sluikstorten.

Het gaat om een aantal vuilnisbakken in de Rodenbachlaan. Ook op andere locaties, zoals in de Beukenlaan en de Marktstraat, duikt steeds vaker zwerfvuil op rond de afvalbakken. Als die problematiek daar blijft aanhouden, zal de gemeente ook op die plaatsen de vuilnisbakken wegnemen.

Wielsbeke benadrukt dat de openbare vuilnisbakken niet bedoeld zijn voor huishoudelijk afval. Ze zijn er uitsluitend voor klein afval van voorbijgangers, niet voor het dumpen van huisvuil.

