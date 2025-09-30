Ralph Nollet, kunstenaar: “Het kunstwerk met 18.000 peuken bestaat uit twee lagen. De achtergrondslaag bestaat uit allemaal lapjes stof, gemaakt van filters die soms super donker zijn. Op de voorgrond zie je het stadslogo. Dat is gemaakt van sigarettenpapier en ook wat tabak die ik heb toegevoegd."

600 peuken per uur

Die 18.000 peuken is Ralph zelf gaan rapen in Kortrijk. In twee uur tijd verzamelt hij er gemiddeld 1.200. Daarna verwerkt hij ze in zijn atelier. “Dit is eigenlijk de eerste stap van het recyclageproces: het splitsen van de filter, de overgebleven tabak en het sigarettenpapier. Dat is essentieel. Ik ga die eerst individueel recycleren en dan kan ik ze terug samenbrengen.”

Niet voor de roem

Na dit proces begint hij aan zijn kunstwerken. Maar die kunst is totaal niet bedoeld voor de roem. Het maatschappelijk belang staat voorop. “Het is een middel om mijn verhaal wel bekend te maken. Dus hoe bekender mijn kunst, hoe bekender mijn verhaal. En als mensen mijn kunst gaan appreciëren, gaan ze ook zich afvragen waarom ik die kunst maak en wat het betekent. Op die manier kan ik mensen bewust maken van de problematiek rond zwerfvuil.”

Binnenkort zien we nog meer werk van Ralph, dit keer met oude basketballen.