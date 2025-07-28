Groot sluikstort met auto(!)-onderdelen ontdekt in Staden: gedumpt naast “Ik hou het hier proper”-bordje
Foto Facebook
In de Vrijbosstraat in Staden is een groot sluikstort met auto-onderdelen ontdekt op privédomein. Foto's hiervan circuleren op sociale media. De politie onderzoekt de zaak nadat de eigenaars klacht indienden tegen onbekenden.
“Wie afval dumpt, zadelt anderen op met de gevolgen. Dat is onaanvaardbaar”
De gemeente Staden kreeg woensdagmiddag rond 15.30 uur een melding binnen van een opvallend sluikstort in de Vrijbosstraat. Op het terrein lagen onder meer autostoelen en een voorbumper. Op Facebook gaan foto's rond van het sluikstort. Bijzonder detail: het afval werd gedumpt vlak naast een bordje met "Ik hou het hier proper. Jij toch ook?"
Omdat het afval op privédomein werd gedumpt, dienden de eigenaars meteen klacht in bij de politie. Schepen van afvalbeleid Bonny Vergauwe ging ondertussen ter plaatse om de situatie te bekijken.
“Dit is een jammerlijk en uitzonderlijk voorval”, zegt Vergauwe. “De eigenaars hebben correct gehandeld door meteen klacht in te dienen bij de politie. We begrijpen dat dit voor hen en de buurt een vervelende situatie is.”
De politie onderzoekt nu wie verantwoordelijk is voor het sluikstort.
(Foto's: Facebook)
"Verdachte situaties altijd melden"
De gemeente roept inwoners intussen op om zwerfvuil, sluikstort of verdachte situaties altijd te melden. Dat kan via www.staden.be/melding of telefonisch via 051 70 82 01. Meldingen op openbaar domein worden volgens de gemeente binnen de 24 werkuren aangepakt.
“Wie afval dumpt, zadelt anderen op met de gevolgen. Dat is onaanvaardbaar”, besluit Vergauwe. “Als gemeente blijven we inzetten op sensibilisering, snelle opvolging en handhaving waar nodig.”