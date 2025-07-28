De gemeente Staden kreeg woensdagmiddag rond 15.30 uur een melding binnen van een opvallend sluikstort in de Vrijbosstraat. Op het terrein lagen onder meer autostoelen en een voorbumper. Op Facebook gaan foto's rond van het sluikstort. Bijzonder detail: het afval werd gedumpt vlak naast een bordje met "Ik hou het hier proper. Jij toch ook?"

Omdat het afval op privédomein werd gedumpt, dienden de eigenaars meteen klacht in bij de politie. Schepen van afvalbeleid Bonny Vergauwe ging ondertussen ter plaatse om de situatie te bekijken.

“Dit is een jammerlijk en uitzonderlijk voorval”, zegt Vergauwe. “De eigenaars hebben correct gehandeld door meteen klacht in te dienen bij de politie. We begrijpen dat dit voor hen en de buurt een vervelende situatie is.”

De politie onderzoekt nu wie verantwoordelijk is voor het sluikstort.

(Foto's: Facebook)