De cijfers liegen er niet om in de stationsomgeving van Roeselare: 55 gasboetes wegens overtreding van het samenscholingsverbod in zes maanden, 11 plaatsverboden en 153 pv’s voor gerechtelijke feiten, veelal drugs. Kris Declercq, burgemeester Roeselare: “Wij blijven het samenscholingsverbod aanhouden zolang het nodig is. Voor het Stationsplein blijven we uitgaan van ‘Very Irritating Police’. Belangrijk ook dat mensen het blijven melden, dat maakt dat we onze stad veilig kunnen houden.”

Dweilen met de kraan open?

De ‘Very Irritating Police’ blijkt dan wel zijn vruchten af te werpen, maar het blijft dweilen met de kraan open. Jona Van Belle, Politiezone RIHO: “We kijken naar preventie, omkadering, repressie en opvolging. Dweilen met de kraan open? Ja, we dweilen zeker, maar we zijn tezelfdertijd de kraan aan het dichtdraaien. Maar dat neemt zijn tijd.”

In het stationsgebouw wordt nu een ruimte ingericht, waar het overlastteam een vaste stek krijgt. Jona Van Belle, Politiezone RIHO: “Om eigenlijk in de nabije toekomst 24/7 van daaruit actief te kunnen zijn, hulp te kunnen bieden en problemen kordaat te kunnen aanpakken. Nu moeten we voor interventies vanuit Rumbeke WestWing Park vertrekken en hebben een langere aanrijtijd.”

GAS-boetes

Vorig jaar zijn 842 GAS-boetes wegens sluitstorten uitgeschreven. Dat is een forse stijging door meer controles. Het totaal aantal GAS-boetes is spectaculair gestegen: meer dan 23.000. Kris Declercq, burgemeester Roeselare: “We hebben heel veel GAS-boetes vorig jaar op het vlak van snelheidsovertredingen. 95% van alle gasboetes gaat daarover. We krijgen heel veel meldingen van mensen die zich zorgen maken. Als je te snel rijdt in een schoolomgeving, als je zone 30 of 50 niet kan respecteren voor de veiligheid, dan hebben mensen gelijk als ze de overheid aanspreken: doe daar iets aan.”

Van de 20 extra politiemensen die Roeselare wil aanwerven zijn er intussen 5 gestart en in oktober gaan nog eens 4 nieuwe politie-inspecteurs aan de slag.

