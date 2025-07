Voor Kartje Kilo was het duidelijk dat ze hun schouders wilden zetten onder de bewustmakingsactie. "Het is eigenlijk raar dat het nog nodig is, want om de 25 meter staat er een vuilnisbak", zegt Wouter Sinaeve, alias DJ Noël. Zijn collega Johan Feys, beter bekend als DJ Martial, vult aan: "Veel mensen ergeren zich eraan, en terecht. Gelukkig is niet iedereen zich schuldig aan het achterlaten van afval."