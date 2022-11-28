Groot sluikstort aan textielcontainers in Kemmel: “Halve huishoudens gedumpt: regelrechte schande”
In Kemmel is al twee dagen op rij een groot sluikstort ontdekt aan de textielcontainers langs de Reningelststraat. De gemeente ruimde de afvalbergen telkens op, maar zoekt nog naar de daders.
In Kemmel, bij de textiel- en glascontainers in de Reningelststraat, dumpten onbekenden de voorbije dagen grote hoeveelheden afval. Het gaat om meubels en huisraad zoals bedden, zetels en kasten.
“Het gaat om halve huishoudens die hier zomaar worden achtergelaten,” zegt gemeenteraadslid Cedric Geelhand de Merxem (Gemeentebelangen). “De eerste afvalberg werd ’s morgens opgeruimd, maar tegen de avond lag er opnieuw een grote hoeveelheid afval. Dat is een regelrechte schande.”
De locatie ligt langs een drukke verbindingsweg tussen Kemmel en De Klijte, vlak bij woningen en een camping. De site zou bovendien omgevormd worden tot een bloemenveld voor bijen. “Veel inwoners en vrijwilligers doen inspanningen om Heuvelland netjes te houden. Dit toont weinig respect,” aldus Geelhand de Merxem.
Ook elders sluikstorten
Ook op andere plaatsen in Heuvelland duikt sluikstort op. In natuurgebied Eeuwenhout bij Dranouter werden onlangs grote hoeveelheden afval gevonden. “Daar hebben we de daders kunnen identificeren,” zegt burgemeester Wieland De Meyer. “Zij riskeren een boete tussen 70 en 150 euro, aangevuld met de opruimkosten.”
Voor de feiten in Kemmel zijn voorlopig nog geen verdachten. De gemeente zet onder meer mobiele camera’s in, maar die kunnen niet overal tegelijk geplaatst worden. “Vroeg of laat loopt men tegen de lamp,” klinkt het.
Sensibiliseren
De gemeente benadrukt het belang van sensibilisering.
“Afval hoort niet thuis op straat. Wie problemen heeft, kan hulp zoeken bij bevoegde instanties,” besluit Geelhand de Merxem. “Hopelijk blijft het hierbij, maar ik hou mijn hart vast.”