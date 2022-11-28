In Kemmel, bij de textiel- en glascontainers in de Reningelststraat, dumpten onbekenden de voorbije dagen grote hoeveelheden afval. Het gaat om meubels en huisraad zoals bedden, zetels en kasten.

“Het gaat om halve huishoudens die hier zomaar worden achtergelaten,” zegt gemeenteraadslid Cedric Geelhand de Merxem (Gemeentebelangen). “De eerste afvalberg werd ’s morgens opgeruimd, maar tegen de avond lag er opnieuw een grote hoeveelheid afval. Dat is een regelrechte schande.”

De locatie ligt langs een drukke verbindingsweg tussen Kemmel en De Klijte, vlak bij woningen en een camping. De site zou bovendien omgevormd worden tot een bloemenveld voor bijen. “Veel inwoners en vrijwilligers doen inspanningen om Heuvelland netjes te houden. Dit toont weinig respect,” aldus Geelhand de Merxem.