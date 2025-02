In Menen hebben buurtbewoners een sluikstorter op heterdaad kunnen betrappen. De man gooide al een jaar lang elke vrijdagnacht afval op straat in de wijk Ons Dorp. Tot wanhoop van de buurtbewoners, die besloten om de wacht te gaan houden. Met succes. Toen ze de man om kwart voor vier zijn afval zagen dumpen, verwittigden ze de politie, die de man kon aanhouden. Hij riskeert nu een gasboete of een proces verbaal.