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Poli­tie­zo­ne Grens­leie voert extra nacht­con­tro­les uit na golf van voertuigdiefstallen

Politie grensleie

De politiezone Grensleie verhoogt haar aanwezigheid tijdens de nacht. Met extra patrouilles wil de zone preventief optreden na een recente toename van voertuigdiefstallen in verschillende politiezones langs de Belgisch-Franse grens. 

Hoewel de politiezone Grensleie voorlopig slechts beperkt met dergelijke feiten te maken kreeg, wordt de situatie nauwlettend opgevolgd. Door de ligging aan de grens en nabij belangrijke invalswegen blijft de politie waakzaam en wordt er intensief samengewerkt met naburige politiezones.

Met de verhoogde controles wil de politie mogelijke daders afschrikken en het veiligheidsgevoel bij de bevolking versterken. Bestuurders krijgen de raad hun voertuig altijd goed af te sluiten en verdachte situaties onmiddellijk te melden via het noodnummer 101.

Jenna Lebrun
Politiezone Grensleie

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