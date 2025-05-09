Hoewel de politiezone Grensleie voorlopig slechts beperkt met dergelijke feiten te maken kreeg, wordt de situatie nauwlettend opgevolgd. Door de ligging aan de grens en nabij belangrijke invalswegen blijft de politie waakzaam en wordt er intensief samengewerkt met naburige politiezones.

Met de verhoogde controles wil de politie mogelijke daders afschrikken en het veiligheidsgevoel bij de bevolking versterken. Bestuurders krijgen de raad hun voertuig altijd goed af te sluiten en verdachte situaties onmiddellijk te melden via het noodnummer 101.