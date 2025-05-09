De interventieploeg van Politiezone Grensleie kon de man op heterdaad aantreffen en arresteren. Hij werd meegenomen voor verhoor op het commissariaat. Het parket West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, liet hem na verhoor beschikken. Het onderzoek loopt nog.

De politie benadrukt dat ze alert blijft bij inbraken. “Snelle interventies en gerichte acties zijn cruciaal in dit soort dossiers,” zegt Politiezone Grensleie.