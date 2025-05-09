Aanmelden
Wevelgem

Ver­dach­te opge­pakt na inbraak in sport­kan­ti­ne Moorsele

Politie grensleie politiewagen

In Moorsele is een verdachte op heterdaad betrapt bij een inbraak in een sportkantine. De politie kon de man, die geen onbekende is voor de diensten, meteen oppakken. De feiten gebeurden in de vroege ochtend van vorige donderdag 14 augustus.

De clubverantwoordelijke had de dag ervoor al een eerste inbraak vastgesteld. Hij besliste daarop extra beveiligingsmaatregelen te nemen, waaronder camerabewaking en een schriklicht. Die investering bleek donderdagnacht nuttig: rond 3 uur kreeg hij een melding van beweging in de kantine. Op de beelden was een gemaskerde man te zien.

De clubverantwoordelijke belde onmiddellijk naar de politie.

Arrestatie op heterdaad

De interventieploeg van Politiezone Grensleie kon de man op heterdaad aantreffen en arresteren. Hij werd meegenomen voor verhoor op het commissariaat. Het parket West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, liet hem na verhoor beschikken. Het onderzoek loopt nog.

De politie benadrukt dat ze alert blijft bij inbraken. “Snelle interventies en gerichte acties zijn cruciaal in dit soort dossiers,” zegt Politiezone Grensleie.

Redactie
