Kortrijk

Inbre­kers ste­len op enke­le minu­ten tijd hon­derd luxe-zon­ne­bril­len bij Bel­le­gem­se optiek

Bij Optiek Decraene in Bellegem, bij Kortrijk, hebben twee inbrekers afgelopen nacht in amper drie minuten tijd zo’n 300 luxueuze artikelen gestolen. De buit loopt op tot tienduizenden euro’s.

Het alarm van de winkel ging om 4.48 uur af. Twee mannen drongen via de voordeur binnen, vermoedelijk nadat ze die met een koevoet hadden opengebroken.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de daders doelgericht te werk gaan. In een mum van tijd stoppen ze een honderdtal zonnebrillen in winkeltassen. In totaal verdwijnen ongeveer 300 artikelen uit de zaak.

Zonnebrillen en verrekijkers

Het gaat onder meer om luxueuze zonnebrillen van merken als Chopard, Dior en Cartier. Eén van de gestolen brillen is gemaakt van 18 karaat goud en heeft een waarde van 4.000 à 5.000 euro. Ook verschillende verrekijkers – waarvan het duurste exemplaar zo’n 3.000 euro kost – en de inhoud van de kassa werden meegenomen. Volgens de eigenaars loopt de schade op tot tienduizenden euro’s.

De uitbaters vermoeden dat de daders met voorkennis handelden. “Ze wisten duidelijk wat ze wilden meenemen”, klinkt het. Mogelijk waren ze eerder al in de winkel.

De politiezone Vlas startte een onderzoek en voerde al een sporenonderzoek uit in de winkel. Daarbij werden onder meer schoenafdrukken aangetroffen. Het onderzoek loopt verder.

Inbraak

