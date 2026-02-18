Het alarm van de winkel ging om 4.48 uur af. Twee mannen drongen via de voordeur binnen, vermoedelijk nadat ze die met een koevoet hadden opengebroken.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de daders doelgericht te werk gaan. In een mum van tijd stoppen ze een honderdtal zonnebrillen in winkeltassen. In totaal verdwijnen ongeveer 300 artikelen uit de zaak.