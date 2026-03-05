Het politieonderzoek bracht al snel twee verdachten in beeld. “Eén van hen verplaatste zich met een fatbike en de andere met een gewone fiets”, zegt het parket. Op camerabeelden was ook te zien hoe de mannen hun fietsen in de koffer van een kleine bestelwagen plaatsten.

Die bestelwagen werd daarop geseind. In de nacht van dinsdag op woensdag 11 maart werd het voertuig opnieuw opgemerkt bij het binnenrijden van Knokke. De politie hield de wagen onder observatie en kon de twee mannen arresteren toen ze bij het voertuig aankwamen.

Uit verder onderzoek blijkt dat de verdachten diezelfde avond mogelijk nog een tweede inbraak pleegden in een andere winkel in Knokke. Ook daar werd geld uit de kassa gestolen.

De twee mannen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge, die hen heeft aangehouden. Ze zijn intussen overgebracht naar de gevangenis en verschijnen vrijdag 13 maart voor de raadkamer. Het onderzoek wordt verder gevoerd door de lokale politie Damme/Knokke-Heist onder leiding van de onderzoeksrechter.