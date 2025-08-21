In de gemeentes Menen, Wevelgem en Ledegem kregen verschillende handelszaken afgelopen zaterdag inspectie over de vloer, onder coördinatie van de recherche van politiezone Grensleie. De inspectie viel binnen bij een garage, een bandencentrale, eetgelegenheden, barbershops, carwashes, en dag- en tabakswinkels.

Eén pand werd onmiddellijk gesloten omwille van ernstige inbreuken op de voedselveiligheid. Er werden ook nog 25 processen-verbaal opgesteld en 528 goederen werden in beslag genomen nadat namaakproducten en overtredingen van de tabakswetgeving werden vastgesteld. Verder werden verschillende waarschuwingen uitgeschreven, en zullen enkele handelszaken een verdere opvolging krijgen voor economische misdrijven en sociaal strafrechtelijke overtredingen.

