6°C
Aanmelden
Nieuws
Menen

Han­dels­za­ken krij­gen inspec­tie over de vloer: Eén pand moest onmid­del­lijk slui­ten door slech­te voedselveiligheid”

Politie grensleie

De recherche van politiezone Grensleie (Menen, Wevelgem, Ledegem) voerde afgelopen zaterdag een grote controleactie uit bij 26 handelszaken. Eén pand moest onmiddellijk de deuren sluiten. 

In de gemeentes Menen, Wevelgem en Ledegem kregen verschillende handelszaken afgelopen zaterdag inspectie over de vloer, onder coördinatie van de recherche van politiezone Grensleie. De inspectie viel binnen bij een garage, een bandencentrale, eetgelegenheden, barbershops, carwashes, en dag- en tabakswinkels. 

Eén pand werd onmiddellijk gesloten omwille van ernstige inbreuken op de voedselveiligheid. Er werden ook nog 25 processen-verbaal opgesteld en 528 goederen werden in beslag genomen nadat namaakproducten en overtredingen van de tabakswetgeving werden vastgesteld. Verder werden verschillende waarschuwingen uitgeschreven, en zullen enkele handelszaken een verdere opvolging krijgen voor economische misdrijven en sociaal strafrechtelijke overtredingen.

Redactie
Politiezone Grensleie politiecontrole

Meest gelezen

Chantal Piet Scribo Liliane Goor Nationale Loterij
Nieuws

Eerste Lotto-miljonair van 2026 komt uit Tielt: zoveel bracht het winnende lot op
Dak Beerst
Nieuws

Valentijn kent dramatische afloop: man (36) overleden na val door dak van loods
Man sterft bij arbeidsongeval in Moorslede
Nieuws
Update

Man (34) raakt bedolven onder betonnen plaat en sterft in Moorslede: strafonderzoek geopend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Politiezone VLAS

Politiezone Westkust controleert zo'n 3.500 voertuigen tijdens actie in De Panne en Koksijde
Verkeersactie politiecontrole

Bijna 12.000 alcoholtesten afgenomen op weekendactie veiligheid in het verkeer
Oostende01

Hele weekend controle op alcohol en drugs in het verkeer in West-Vlaanderen
Camera2

Menen plaatst 20 nieuwe vaste camera’s: "Veiligheid is topprioriteit"
Politie grensleie politiewagen

Ongepast gedrag tegen vrouw: onderzoek naar politie-inspecteur van zone Grensleie
Politie grensleie politiewagen

Verdachte opgepakt na inbraak in sportkantine Moorsele
Aanmelden