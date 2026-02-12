7°C
De Panne Koksijde

Poli­tie­zo­ne West­kust con­tro­leert zo’n 3.500 voer­tui­gen tij­dens actie in De Pan­ne en Koksijde

Politiezone VLAS

De politiezone Westkust organiseerde afgelopen donderdag een verkeersactie in samenwerking met VLABEL, de dienst externe controle verkeersfiscaliteit en wegeninspectie van de Vlaamse Belastingdienst. De controles vonden plaats in De Panne en Koksijde. Er werden in totaal 3.598 voertuigen gescand. Ze stelden verschillende overtredingen vast.

De controleactie startte donderdag om 9 uur in de Veurnestraat in De Panne. Daar werden in totaal 2.750 voertuigen gecontroleerd. Zo moest een bestuurder onmiddellijk 1.500 euro betalen nadat hij goederen van anderen tegen betaling vervoerde zonder dat hiervoor de wettelijk vereiste vergunningen waren. Daarnaast moest een andere bestuurder 126,42 euro betalen, omdat hij geen veiligheidsgordel droeg. Ook werd er één proces-verbaal opgesteld, aangezien een voertuig een gewiste nummerplaat had en niet ingeschreven was. 

De actie werd vervolgens tussen 13 en 15 uur verdergezet in de Toekomstlaan in Koksijde, waar 838 voertuigen werden gecontroleerd. Daar werden onder meer boetes uitgedeeld nadat een auto geen nummerplaat had en opnieuw voor het niet dragen van een veiligheidsgordel. 

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
