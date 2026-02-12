De controleactie startte donderdag om 9 uur in de Veurnestraat in De Panne. Daar werden in totaal 2.750 voertuigen gecontroleerd. Zo moest een bestuurder onmiddellijk 1.500 euro betalen nadat hij goederen van anderen tegen betaling vervoerde zonder dat hiervoor de wettelijk vereiste vergunningen waren. Daarnaast moest een andere bestuurder 126,42 euro betalen, omdat hij geen veiligheidsgordel droeg. Ook werd er één proces-verbaal opgesteld, aangezien een voertuig een gewiste nummerplaat had en niet ingeschreven was.

De actie werd vervolgens tussen 13 en 15 uur verdergezet in de Toekomstlaan in Koksijde, waar 838 voertuigen werden gecontroleerd. Daar werden onder meer boetes uitgedeeld nadat een auto geen nummerplaat had en opnieuw voor het niet dragen van een veiligheidsgordel.

