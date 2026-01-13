10°C
Oostende

Hele week­end con­tro­le op alco­hol en drugs in het ver­keer in West-Vlaanderen

Oostende02

Na de politie-actie Highway vorige week, vooral langs op- en afritten van snelwegen en gewestwegen, volgt opnieuw een weekend vol politiecontroles. Deze keer gericht tegen rijden onder invloed van alcohol en drugs. In Oostende begonnen ze vanmiddag al met een eerste controlepost.

Aan de politieacties dit weekend nemen meerdere West-Vlaamse politiezones deel, net als de Federale politie. Het controleweekend loopt tot zondagavond.

Oostende04

In Oostende was de eerste controle vanmiddag al. Daarbij zette de politie ook de nieuwe politiemotoren in en een drone.

Later meer.

politiecontrole

