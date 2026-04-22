Dankzij een intensieve samenwerking tussen de verschillende diensten van de PZ Regio Tielt kwam dezelfde dag een verdachte in beeld. Het gaat om een 29-jarige Kosovaarse man die momenteel in Tielt verblijft. Op 22 april werd een huiszoeking uitgevoerd in de woning van de verdachte. Daarbij werd de volledige buit in de kelder van de woning teruggevonden.

Ook eerdere diefstal

De verdachte werd gearresteerd en overgebracht naar het politiecommissariaat voor verhoor. Het parket West-Vlaanderen besliste om de man voor te leiden bij de onderzoeksrechter, die hem heeft aangehouden op verdenking van diefstal met braak. De man verscheen vandaag voor de raadkamer in Brugge, die zijn aanhouding heeft bevestigd.

Op 16 maart werd in dezelfde winkel ook een diefstal met braak gepleegd, waarbij voor 16.000 euro aan smartphones werd gestolen. Het verdere onderzoek moet nog uitwijzen of beide feiten met elkaar verband houden.