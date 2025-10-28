De locaties werden weloverwogen geselecteerd door de politiezone Grensleie in overleg met de stad Menen. De nieuwe camera’s moeten helpen om misdrijven te voorkomen, vast te stellen en op te sporen. Ze zullen eveneens ingezet worden om verschillende vormen van overlast, zoals vandalisme, sluikstorten en nachtlawaai, te detecteren en aan te pakken. De totale investering voor dit project bedraagt 134.500 euro.

Proactieve aanpak

Korpschef Didier Vandecasteele: “Met deze uitbreiding zetten we in op een proactieve aanpak van overlastlocaties. De selectie van de plaatsen gebeurde op basis van objectieve cijfers en eerdere vaststellingen. Dankzij de nieuwe vaste camera’s kunnen we sneller en gerichter optreden, maar ook preventief werken. Dat komt de leefbaarheid en veiligheid in onze stad ten goede.”

Participatietraject

Burgemeester Eddy Lust legt de link met het participatietraject voor het nieuwe meerjarenplan van de stad: “Tijdens dat traject gaven onze inwoners duidelijk aan dat veiligheid hun absolute topprioriteit is voor de komende zes jaar. De actie ‘Cameratoezicht op overlastlocaties’ werd door het burgerplatform zelfs als nummer één geselecteerd. Dat we hier vandaag al concreet werk van kunnen maken, is een mooie verwezenlijking. Met deze investering tonen we dat we luisteren naar onze inwoners en dat we blijven inzetten op een veilig Menen.”