Politie waarschuwt nog maar eens voor fraude met bankkaarten, vrouw opgelicht voor 2.400 euro
De politie van de zone Grensleie heeft twee mannen gearresteerd. Ze worden verdacht van fraude met bankkaarten.
Eén van de verdachten had op 4 augustus aangebeld bij een vrouw uit Wervik. Hij deed zich voor als agent van de Federale Politie. De dame had voordien al een telefoon gekregen van andere zogezegde agent van de Federale Politie, met de mededeling dat haar computer was gehackt en dat ze iemand zouden sturen om haar te helpen. Door middel van misleiding konden de twee haar bankkaarten én gsm bemachtigen. Later haalden ze tot 2.400 euro af aan automaten.
Taxi aan cashpunt om 2 uur 's nachts
Maar die afhaling werd opgemerkt door een patrouille van de lokale politie van de zone Grensleie. Zij zagen om 2 uur ’s nachts een taxi aan een cashpunt staan. Toen ze het voertuig wilden controleren, vluchtte de inzittende weg. Ook een tweede man, die uit het cashpunt kwam, nam de benen. De politie kon één van hen meteen onderscheppen. “Bij de controle werd een aanzienlijke hoeveelheid cash geld aangetroffen, samen met een gsm en twee bankkaarten. In het voertuig werd bovendien een tweede gsm aangetroffen, evenals een bankkaart op naam van een vrouw. Aan het bankautomaat werden twee kaartlezers aangetroffen.”
Uiteindelijk kon de politie ook de tweede verdachte bij de kraag vatten. De twee zijn door het parket van Veurne, dat gespecialiseerd is in cybercriminaliteit, voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft beslist om beide personen aan te houden.
Waarschuwing en tips
Politiezone Grensleie wil alle burgers nog maar eens waarschuwen voor een stijgend fenomeen van oplichting waarbij personen zich uitgeven als medewerkers van een bankinstelling of als agenten.
Tips
- Een echte politieambtenaar zal zich steeds correct identificeren en vraagt nooit om bankkaarten of pincodes af te geven.
- Geef nooit je bankkaart of pincode af aan onbekenden, ook niet aan mensen die zich voorstellen als bankmedewerkers of agenten
- Bij twijfel: verbreek het contact en neem zelf contact op met je bank of de politie.