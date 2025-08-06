Maar die afhaling werd opgemerkt door een patrouille van de lokale politie van de zone Grensleie. Zij zagen om 2 uur ’s nachts een taxi aan een cashpunt staan. Toen ze het voertuig wilden controleren, vluchtte de inzittende weg. Ook een tweede man, die uit het cashpunt kwam, nam de benen. De politie kon één van hen meteen onderscheppen. “Bij de controle werd een aanzienlijke hoeveelheid cash geld aangetroffen, samen met een gsm en twee bankkaarten. In het voertuig werd bovendien een tweede gsm aangetroffen, evenals een bankkaart op naam van een vrouw. Aan het bankautomaat werden twee kaartlezers aangetroffen.”

Uiteindelijk kon de politie ook de tweede verdachte bij de kraag vatten. De twee zijn door het parket van Veurne, dat gespecialiseerd is in cybercriminaliteit, voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft beslist om beide personen aan te houden.

