In Brugge worden dertig houten barelen geplaatst aan de toegangswegen van natuurgebieden Beisbroek, Chartreuzinnenbos en Tudor. De stad wil zo sluikstorten en wildcrossen aanpakken en tegelijk de natuurgebieden veilig en toegankelijk houden.
Elke maand wordt in de Brugse natuurgebieden zo’n 500 kilogram afval gedumpt. Omdat veel toegangen tot nu toe niet fysiek afgesloten waren, konden auto’s makkelijk enkele tientallen meters het bos inrijden om zich uit het zicht van hun afval te ontdoen. Dat moeten de houten barelen nu tegengaan.
"Het gaat niet alleen om huisvuil en bouwafval, maar ook om groenafval dat mensen verkeerdelijk in de natuur achterlaten."
Schepen van Openbaar Domein Franky Demon licht toe: “Uit controles blijkt dat voertuigen sommige dreven misbruiken om afval te dumpen. Het gaat niet alleen om huisvuil en bouwafval, maar ook om groenafval dat mensen verkeerdelijk in de natuur achterlaten. Vaak gaat het om planten die hier niet thuishoren, zoals bamboe of Japanse duizendknoop. Die verspreiden zich snel en veroorzaken veel werk voor onze ploegen.”
"Duurzame oplossing"
De houten barelen zijn gemaakt van inheems hout en worden waar nodig gecombineerd met een doorgang voor fietsers of rolstoelgebruikers. Ook stads- en veiligheidsdiensten behouden toegang. Volgens Demon is het een duurzame oplossing: “Met deze barelen weren we ongewenst verkeer, maken we de natuurgebieden aantrekkelijker en zorgen we ervoor dat wandelaars, fietsers en ruiters veilig kunnen genieten van onze stadsnatuur.”
Brugge beschikt over 423 hectare stadsnatuur, waarvan 180 hectare bos. De stad benadrukt dat de bossen een plek van rust en recreatie moeten blijven.