De houten barelen zijn gemaakt van inheems hout en worden waar nodig gecombineerd met een doorgang voor fietsers of rolstoelgebruikers. Ook stads- en veiligheidsdiensten behouden toegang. Volgens Demon is het een duurzame oplossing: “Met deze barelen weren we ongewenst verkeer, maken we de natuurgebieden aantrekkelijker en zorgen we ervoor dat wandelaars, fietsers en ruiters veilig kunnen genieten van onze stadsnatuur.”

Brugge beschikt over 423 hectare stadsnatuur, waarvan 180 hectare bos. De stad benadrukt dat de bossen een plek van rust en recreatie moeten blijven.