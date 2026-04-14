Bijna 1 miljard namaaksigaretten in beslag genomen: West-Vlaanderen en Limburg op kop
De illegale productie van sigaretten blijft in België op volle toeren draaien. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Jan Jambon op vraag van Brugs cd&v-Kamerlid Franky Demon. Sinds 2020 werden in ons land 946 miljoen namaaksigaretten in beslag genomen, goed voor 394 miljoen euro aan accijnzen, btw en invoerrechten.
De productie van illegale sigaretten in ons land is geen randfenomeen. Zo zijn er in 2025 maar liefst negen illegale productiesites voor sigaretten ontdekt. Die lagen verspreid over het land: drie in Limburg, twee in Oost-Vlaanderen, twee in West-Vlaanderen, een in Luik en in Antwerpen. Daarnaast werden nog eens acht opslagplaatsen ontdekt, onder meer in West-Vlaanderen, Henegouwen en Waals-Brabant.
Professionele criminelen
De criminele organisaties opereren daarbij bijzonder professioneel. De productie gebeurt niet op één plaats, maar wordt opgesplitst: de criminelen versnijden ruwe tabak op een andere locatie dan waar ze sigaretten produceren of opslagen. Zo proberen de netwerken onder de radar van politie en douane te blijven, en dat komt met een prijs. In 2025 alleen al ontdoken de criminele organisaties zo voor 71,7 miljoen euro aan belastingen via namaaksigaretten. West-Vlaanderen en Limburg springen eruit als provincies waar de grootste bedragen aan ontweken accijnzen werden vastgesteld.
Bijna één miljard sigaretten uit de handel gehaald
De omvang van de inbeslagnames toont hoe wijdverspreid het fenomeen is. Tussen januari 2020 en eind november 2025 nam de Belgische douane net geen 950 miljoen sigaretten in beslag. In 2025 gaat het voorlopig om bijna 150 miljoen stuks, met West-Vlaanderen en Limburg op kop.
De havens blijven een belangrijke toegangspoort. Sinds 2020 onderschepten douane in Antwerpen en Zeebrugge samen meer dan 94 miljoen sigaretten. Voor 2025 zijn nog geen aparte havengegevens beschikbaar.
Internationale netwerken
Het grootste probleem dat komt kijken bij de illegale productie is volgens Franky Demon niet de gemiste inkomsten, maar de georganiseerde criminele netwerken die erachter schuilgaan, met vertakkingen binnen de Europese Unie en daarbuiten. “Dit gaat over criminelen die over de grenzen heen opereren en grote criminele netwerken in stand houden”, besluit Demon.