De productie van illegale sigaretten in ons land is geen randfenomeen. Zo zijn er in 2025 maar liefst negen illegale productiesites voor sigaretten ontdekt. Die lagen verspreid over het land: drie in Limburg, twee in Oost-Vlaanderen, twee in West-Vlaanderen, een in Luik en in Antwerpen. Daarnaast werden nog eens acht opslagplaatsen ontdekt, onder meer in West-Vlaanderen, Henegouwen en Waals-Brabant.