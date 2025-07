Veel merken, zoals Samo Chips, zijn al lang verdwenen maar de verpakkingen die zijn achtergelaten duiken nog altijd op van onder het zand. Het strandafval neemt toe met het toerisme, blijkt uit de tentoonstelling. Het is ook een originele manier om de wegwerpmaatschappij in kaart te brengen.

Tim Corbisier, Proper Strand Lopers: “Ik denk dat we hier de hele geschiedenis van de zonnecrème kunnen laten zien. We hebben hier waarschijnlijk de oudste Ambre Solaire van ’51. Zo ver terug gaat het. Met heel mooie mode visuals in de tijd. Het was een beetje een modeartikel ook. De hele geschiedenis van het zonnen en bruinen kun je hier ontdekken.”