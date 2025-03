Vanderjeugd zou normaal in februari het vonnis kennen in een zaak rond belangenneming, maar dat werd uitgesteld. De rechtbank heropende de debatten begin maart om na te gaan of er geen sprake is van verduistering in plaats van belangenneming. Daarop staat een veel zwaardere straf: hij krijgt een jaar cel met uitstel. Vanderjeugd is ook tien jaar zijn burgerrechten kwijt en moet een boete betalen van 24.000 euro. Er werd ook een bedrag van 178.000 euro verbeurd verklaard. Vanderjeugd wilde na afloop van het vonnis niet reageren.