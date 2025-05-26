Een jaar geleden werd Vanderjeugd veroordeeld tot één jaar cel met uitstel, een boete en de verbeurdverklaring van 178.000 euro. Daartegen ging hij in beroep. Hij zou als burgemeester enkele gronden gekocht hebben met voorkennis om daarna met winst te verkopen. Hijzelf ontkent dat en vraagt de vrijspraak. Voor het Hof van Beroep in Gent vraagt het openbaar ministerie vandaag opnieuw één jaar cel met uitstel maar ook de verbeurdverklaring van 360.000 euro, het dubbele van nu. Over een maand kent Vanderjeugd zijn straf.