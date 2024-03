Het onderzoek naar vastgoedtransacties door Vanderjeugd loopt al langer. Hij zou met voorkennis gronden gekocht hebben, om die later door te verkopen aan een projectontwikkelaar. Het ging om een bouwproject op het Kapelleriehof in Staden, een project van tien appartementen en acht huizen. Belangenvermenging, maar dat is Vanderjeugd altijd blijven ontkennen.