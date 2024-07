In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen blijft Vanderjeugd dus nog op post. "Ik zal me de komende tijd inzetten om de schitterende ploeg van Open VLD te steunen langs de zijlijn", deelt hij mee. "Ik hoop ook dat jullie mij nu even de rust gunnen om op kracht te komen", sluit Vanderjeugd af. Francesco Vanderjeugd is al sinds 2013 burgemeester van Staden. Dat jaar kwam hij in de belangstelling als jongste burgervader van het land. In 2021 lag hij al eens onder vuur door aantijgingen voor belangenvermenging. Begin volgend jaar moet hij daarvoor in de rechtbank verschijnen.