Vraag is nu of dit nieuwe incident het einde van de politieke carrière van Vanderjeugd betekent. Hij kan de handdoek zelf in de ring gooien, of zijn partij kan hem daartoe dwingen. Voorlopig is volgens Vanderjeugd de beslissing of hij zich nog verkiesbaar stelt voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober (nog) niet aan de orde.