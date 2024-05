De bal ging eind 2021 aan het rollen na een artikel in de Krant van West-Vlaanderen waarin stond dat de burgemeester zich mogelijk had schuldig gemaakt aan belangenvermenging in vastgoedprojecten in de gemeente. Vanderjeugd zou drie stukken grond hebben gekocht met voorkennis. Die waren bestemd voor toekomstige bouwprojecten en verkavelingen.

Voor dat laatste zou Vanderjeugd als burgemeester ook zelf de vergunningen verleend hebben om zijn eigen grond te kunnen verkopen. Er volgde een controle door Audit Vlaanderen. In dat rapport was sprake van "een schijn van partijdigheid", waarop het parket van West-Vlaanderen een onderzoek naar belangenneming startte.