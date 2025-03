Vanderjeugd zou normaal vorige maand het vonnis kennen in een zaak rond belangenneming, maar dat werd uitgesteld. De rechtbank heropende de debatten om na te gaan of er geen sprake is van verduistering in plaats van belangenneming. Daarop staat een veel zwaardere straf, van vijf jaar tot tien jaar en met een geldboete van 500 tot 100.000 euro. In januari had het openbaar ministerie een celstraf van vijftien maanden gevorderd en een verbeurdverklaring van 463.000 euro voor belangenneming. Nu vorderde de procureur een celstraf van achttien maanden.