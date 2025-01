Francesco Vanderjeugd kwam eind 2021 in nauwe schoentjes na een artikel in de Krant Van West-Vlaanderen. Daarin werd geschreven dat de burgemeester zich mogelijk schuldig maakte aan belangenvermenging bij enkele vastgoedprojecten.

Volgens de krant kocht Vanderjeugd grond met voorkennis. Het ging om grond die bestemd was voor toekomstige bouwprojecten en verkavelingen. Ex-burgemeester Vanderjeugd zou als burgemeester ook zelf vergunningen hebben verleend om zijn eigen grond te kunnen verkopen.

Het is nu aan de rechtbank om te oordelen of er sprake is van belangenvermenging. Vanderjeugd zelf ontkent dat. Vanmorgen wordt de zaak in Kortrijk gepleit. Een uitspraak volgt later.