Voormalig burgemeester van Meulebeke Dirk Verwilst staat terecht voor belangenneming
Dirk Verwilst (58), voormalig burgemeester van Meulebeke, moet zich voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden voor belangenneming. De beklaagde was aanwezig bij meerdere vergaderingen over een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), terwijl hij zelf eigenaar was van enkele panden in die buurt. De zaak zal op 25 februari gepleit worden.
De bal ging aan het rollen door een rapport van Audit Vlaanderen. Daaruit bleek dat de toenmalige burgemeester panden zou aangekocht hebben in de omgeving van de Markt. Volgens het nieuwe RUP zouden de panden in dat gebied een vierde bouwlaag mogen krijgen. Volgens Audit Vlaanderen had Verwilst dus persoonlijke belangen bij dat project.
Concreet wordt hem verweten dat hij op 30 december 2019, 27 januari 2020, 5 maart 2020, 1 maart 2021 en 20 april 2021 deelnam aan vergaderingen over het bewuste ruimtelijk uitvoeringsplan. Tegelijk was Verwilst echter eigenaar van twee woonhuizen in de Regentiestraat en een handelspand op de Markt
"Geen sprake van gesjoemel"
Deze ochtend moest de voormalig burgemeester van Meulebeke zich voor de Brugse strafrechter verantwoorden. De zaak zal op 25 februari inhoudelijk behandeld worden. De partijen zullen de komende maanden de kans krijgen om hun standpunten op papier te zetten. Het is nog niet duidelijk of de verdediging de belangenneming zal betwisten. "Maar van enig gesjoemel is zeker geen sprake", aldus meester Jan Leysen. De stad Tielt stelde zich al burgerlijke partij.
Na de fusie van 1 januari 2025 zetelt Dirk Verwilst nu voor Team Burgemeester in de gemeenteraad van Tielt.