6°C
Aanmelden
Nieuws
Tielt

Voor­ma­lig bur­ge­mees­ter van Meu­le­be­ke Dirk Ver­wilst staat terecht voor belangenneming

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Dirk Verwilst (58), voormalig burgemeester van Meulebeke, moet zich voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden voor belangenneming. De beklaagde was aanwezig bij meerdere vergaderingen over een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), terwijl hij zelf eigenaar was van enkele panden in die buurt. De zaak zal op 25 februari gepleit worden.

De bal ging aan het rollen door een rapport van Audit Vlaanderen. Daaruit bleek dat de toenmalige burgemeester panden zou aangekocht hebben in de omgeving van de Markt. Volgens het nieuwe RUP zouden de panden in dat gebied een vierde bouwlaag mogen krijgen. Volgens Audit Vlaanderen had Verwilst dus persoonlijke belangen bij dat project.

Concreet wordt hem verweten dat hij op 30 december 2019, 27 januari 2020, 5 maart 2020, 1 maart 2021 en 20 april 2021 deelnam aan vergaderingen over het bewuste ruimtelijk uitvoeringsplan. Tegelijk was Verwilst echter eigenaar van twee woonhuizen in de Regentiestraat en een handelspand op de Markt

Gemeentehuis Meulebeke
Nieuws

Nieuw onderzoek naar belangenvermenging in Meulebeke

"Geen sprake van gesjoemel"

Deze ochtend moest de voormalig burgemeester van Meulebeke zich voor de Brugse strafrechter verantwoorden. De zaak zal op 25 februari inhoudelijk behandeld worden. De partijen zullen de komende maanden de kans krijgen om hun standpunten op papier te zetten. Het is nog niet duidelijk of de verdediging de belangenneming zal betwisten. "Maar van enig gesjoemel is zeker geen sprake", aldus meester Jan Leysen. De stad Tielt stelde zich al burgerlijke partij. 

Na de fusie van 1 januari 2025 zetelt Dirk Verwilst nu voor Team Burgemeester in de gemeenteraad van Tielt.

Belga
Belangenneming Meulebeke

Meest gelezen

Ongeval Spiere
Nieuws

Auto rijdt op betonnen duiker: bestuurder overleden
Kettingbotsing E403
Nieuws

Kettingbotsing stuurt drukke ochtendspits helemaal in de war
Luxewagens eigen
Nieuws
Update

17 luxevoertuigen in beslag genomen: thuisverpleegkundige & gemeenteraadslid (42) verdacht van sociale fraude is aangehouden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Bootje reitjes brugge

Boottochtje op de Reien moet je binnenkort online reserveren
Vlcsnap 2025 11 26 11h12m24s727

Vakbonden klagen zware werkdruk in retail en supermarkten aan
spiking

Spiking: armbandjes moeten drugs in je drankje opsporen
Lacote

Politiecommissaris moet geen schadevergoeding betalen aan veroordeelde Jean-Claude Lacote
Kabouterbos

Negen minderjarigen voor rechtbank voor groepsverkrachting
Stefanie sander 2

Twee zorgkundigen uit entourage van sjoemelende thuisverpleegster verhoord
Aanmelden