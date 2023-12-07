De bal ging aan het rollen door een rapport van Audit Vlaanderen. Daaruit bleek dat de toenmalige burgemeester panden zou aangekocht hebben in de omgeving van de Markt. Volgens het nieuwe RUP zouden de panden in dat gebied een vierde bouwlaag mogen krijgen. Volgens Audit Vlaanderen had Verwilst dus persoonlijke belangen bij dat project.

Concreet wordt hem verweten dat hij op 30 december 2019, 27 januari 2020, 5 maart 2020, 1 maart 2021 en 20 april 2021 deelnam aan vergaderingen over het bewuste ruimtelijk uitvoeringsplan. Tegelijk was Verwilst echter eigenaar van twee woonhuizen in de Regentiestraat en een handelspand op de Markt