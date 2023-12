Maar volgens Verwilst is de conclusie dat het niet bewezen is, dat er sprake is van belangenvermenging. Hij noemt het een politieke afrekening. Dit keer gaat het over de verkoop van een stuk en herbestemming van een stuk grond vlak naast het bedrijf van Verwilst. Er loopt bij het parket ook een onderzoek naar belangenvermenging na een eerder rapport van Audit Vlaanderen.