Vice­rec­tor Europ­a­col­le­ge aan­ge­steld als tij­de­lij­ke rec­tor na ont­slag Mogherini

Ewa Osniecka Tamecka

Het uitvoerend comité van het Brugse Europacollege heeft huidig vicerector Ewa Ośniecka-Tamecka tijdelijk aangesteld tot rector van het college. Ze volgt Federica Mogherini op die ontslag heeft genomen na beschuldigingen van fraude, belangenvermenging en corruptie.

Ośniecka-Tamecka zal de functie uitvoeren tot een nieuwe rector wordt aangesteld, zo laat voorzitter Herman Van Rompuy weten. Ewa Ośniecka-Tamecka is al dertig jaar verbonden aan het Europacollege. Ze was achttien jaar lang verantwoordelijk voor de activiteiten van het college in het Poolse Natolin. Als tijdelijke rector zal ze zich focussen op het herstellen van de stabiliteit en geloofwaardigheid van het instituut en de continuïteit van de activiteiten garanderen.

Federica Mogherini
Nieuws

Onderzoek naar fraude diplomatenopleiding : Federica Mogherini neemt ontslag als rector van Europacollege

De academische raad van het Europacollege bevestigt ook dat de drie campussen van het college operationeel blijven en dat de academische departementen en de studieprogramma's ongewijzigd blijven ondanks de recente gebeurtenissen waarbij het college betrokken was.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Fraude Europacollege Corruptie Belangenneming

