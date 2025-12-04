Ośniecka-Tamecka zal de functie uitvoeren tot een nieuwe rector wordt aangesteld, zo laat voorzitter Herman Van Rompuy weten. Ewa Ośniecka-Tamecka is al dertig jaar verbonden aan het Europacollege. Ze was achttien jaar lang verantwoordelijk voor de activiteiten van het college in het Poolse Natolin. Als tijdelijke rector zal ze zich focussen op het herstellen van de stabiliteit en geloofwaardigheid van het instituut en de continuïteit van de activiteiten garanderen.

