Dirk Verwilst (58), voormalig burgemeester van Meulebeke, heeft van de Brugse correctionele rechtbank opschorting van straf gekregen voor belangenneming. De beklaagde was aanwezig bij meerdere vergaderingen over een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), terwijl hij zelf eigenaar was van enkele panden in die buurt. Het openbaar ministerie had een jaar gevangenisstraf gevorderd, waarvan de helft met uitstel.
De bal ging aan het rollen door een rapport van Audit Vlaanderen. Daaruit bleek dat de toenmalige burgemeester in 2018 en 2019 panden zou aangekocht hebben in de omgeving van de Markt. Volgens het nieuwe RUP zouden de panden in dat gebied een extra bouwlaag mogen krijgen. Volgens Audit Vlaanderen had Verwilst dus persoonlijke belangen bij dat project.
Ook volgens het openbaar ministerie maakte de laatste burgemeester van Meulebeke zich effectief schuldig aan belangenneming. Procureur Peter Vercauteren merkte op dat Verwilst op 30 december 2019, 27 januari 2020, 5 maart 2020, 1 maart 2021 en 20 april 2021 deelnam aan vergaderingen over het bewuste ruimtelijk uitvoeringsplan.
In die periode was hij al eigenaar van twee woonhuizen in de Regentiestraat en een handelspand op de Markt. "De beklaagde beweert geen voordeel gehad te hebben, maar een mogelijk voordeel volstaat", stelde de procureur.
De verdediging betwistte de feiten niet langer, maar benadrukte dat Verwilst absoluut niet de intentie had om te sjoemelen. Volgens meester Jan Leysen is zijn cliënt het slachtoffer van de vete met zijn voorganger, tevens de vader van de algemeen directeur van de gemeente. "Het was Vlaamse dorpspolitiek op zijn laagst", aldus meester Leysen.
Onachtzaam
"Vanaf dag 1 heb ik verklaard dat ik niets te verbergen heb", stelde de beklaagde in zijn laatste woord. De voormalige burgemeester benadrukte dat hij niet op zoek was naar persoonlijke verrijking. "Het was nooit
mijn intentie om misbruik te maken van mijn functie. Ik erken dat ik onachtzaam was, maar dat heeft geen gevolgen gehad." Ten slotte wees Verwilst nog op de zware impact op zichzelf en zijn gezin.
De rechter sprak woensdagochtend opschorting van straf uit. In het vonnis werd opgemerkt dat Verwilst geen daadwerkelijk voordeel uit de feiten haalde. Daarnaast werd onder andere gewezen naar de betaalde
schadevergoeding. Als de beklaagde de komende drie jaar nieuwe feiten zou plegen, kan hij ook voor de belangenneming alsnog gestraft worden.