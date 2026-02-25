In die periode was hij al eigenaar van twee woonhuizen in de Regentiestraat en een handelspand op de Markt. "De beklaagde beweert geen voordeel gehad te hebben, maar een mogelijk voordeel volstaat", stelde de procureur.

De verdediging betwistte de feiten niet langer, maar benadrukte dat Verwilst absoluut niet de intentie had om te sjoemelen. Volgens meester Jan Leysen is zijn cliënt het slachtoffer van de vete met zijn voorganger, tevens de vader van de algemeen directeur van de gemeente. "Het was Vlaamse dorpspolitiek op zijn laagst", aldus meester Leysen.

Onachtzaam

"Vanaf dag 1 heb ik verklaard dat ik niets te verbergen heb", stelde de beklaagde in zijn laatste woord. De voormalige burgemeester benadrukte dat hij niet op zoek was naar persoonlijke verrijking. "Het was nooit

mijn intentie om misbruik te maken van mijn functie. Ik erken dat ik onachtzaam was, maar dat heeft geen gevolgen gehad." Ten slotte wees Verwilst nog op de zware impact op zichzelf en zijn gezin.

De rechter sprak woensdagochtend opschorting van straf uit. In het vonnis werd opgemerkt dat Verwilst geen daadwerkelijk voordeel uit de feiten haalde. Daarnaast werd onder andere gewezen naar de betaalde

schadevergoeding. Als de beklaagde de komende drie jaar nieuwe feiten zou plegen, kan hij ook voor de belangenneming alsnog gestraft worden.