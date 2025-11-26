Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Oud-burgemeester van Meulebeke Dirk Verwilst heeft voor de Brugse rechtbank nogmaals ontkend dat hij zijn burgemeesterspositie misbruikt heeft om zich te verrijken met persoonlijke vastgoedprojecten. Audit Vlaanderen, die de gemeentebesturen controleert, verwijt de toenmalige burgemeester belangenneming. Zijn advocaat vraagt opschorting van straf. Het openbaar ministerie eist 1 jaar met uitstel.
De doorlichting van Audit Vlaanderen is van vier jaar geleden. Toenmalig burgemeester Verwilst nam deel aan vergaderingen om een stadsdeel van Meulebeke te vernieuwen, waarin hij zelf vastgoed in bezit heeft. Helemaal geen belangenneming, zegt Verwilst. Wel een dorpspolitieke valkuil die voor hem is gezet om hem te beschadigen én waar hij met open ogen is ingelopen.
Van politieke troon stoten
Dirk Verwilst, oud-burgemeester Meulebeke: “Dat is de opzet van het hele verhaal. Dat was de bedoeling van de klager om mij van mijn politieke troon te stoten. Daarvoor hebben ze een naald in een hooiberg gestopt. Om toch maar iets te vinden. Om mij politiek van die troon te halen.”
Ouderwetse dorpspolitiek
Ook de advocaat van Verwilst verwijst naar wat hij noemt een kleine manier om aan ouderwetse dorpspolitiek te doen. Hij vraagt de rechter om opschorting van straf. Verwilst zou zich niet verrijkt hebben, alleen onwetend op vergaderingen geweest zijn, waar hij beter was weggebleven. Jan Leysen, raadsman Dirk Verwilst: “Uiteraard zitten we hier op het laagste niveau van politiek, waarbij men meer dan 40 klachten heeft ingediend, waarvan maar eentje overeind blijft. En dan nog eentje dat heel licht is, maar juridisch voldoende. Ik kan hier alleen maar zeggen dat de voormalige rechterhand van meneer Verwilst hem een genadeslag heeft gegeven.”
Op 25 maart oordeelt de rechter in Brugge of Dirk Verwilst schuldig is aan belangenneming en of hij daarvoor gestraft moet worden.