Ook de advocaat van Verwilst verwijst naar wat hij noemt een kleine manier om aan ouderwetse dorpspolitiek te doen. Hij vraagt de rechter om opschorting van straf. Verwilst zou zich niet verrijkt hebben, alleen onwetend op vergaderingen geweest zijn, waar hij beter was weggebleven. Jan Leysen, raadsman Dirk Verwilst: “Uiteraard zitten we hier op het laagste niveau van politiek, waarbij men meer dan 40 klachten heeft ingediend, waarvan maar eentje overeind blijft. En dan nog eentje dat heel licht is, maar juridisch voldoende. Ik kan hier alleen maar zeggen dat de voormalige rechterhand van meneer Verwilst hem een genadeslag heeft gegeven.”

Op 25 maart oordeelt de rechter in Brugge of Dirk Verwilst schuldig is aan belangenneming en of hij daarvoor gestraft moet worden.



