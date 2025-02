Vanderjeugd moest zich een eerste keer verantwoorden in de Kortrijkse rechtbank op 7 januari voor belangenneming in twee gevallen. Het Openbaar Ministerie eiste vijftien maanden cel met uitstel, een geldboete en de verbeurdverklaring. De verdediging vraagt zijn vrijspraak.

Het was vandaag aan de rechtbank om te oordelen of er sprake is van belangenvermenging. Vanderjeugd zelf ontkent dat. Maar vanmorgen werd de uitspraak uitgesteld. De rechtbank wil één geval van belangenneming herkwalificeren naar een zwaarder delict, namelijk 'verduistering van stukken'. Daarop staan onder meer celstraffen van vijf tot tien jaar. Voor belangenvermenging gaat dat van een tot vijf jaar.

Op 4 maart heropenen de debatten.