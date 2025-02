In 2019 ontving de stad nog een Europese subsidie van 3 miljoen euro voor projecten in Banjul. Door de coronapandemie werd de looptijd van die steun verlengd tot november 2024. De besteding van de middelen kwam echter onder kritiek te staan. Zo zou het geld ook gebruikt zijn voor onder meer gordijnen in het kantoor van de burgemeester. Na een analyse van het dossier heeft bevoegd schepen Maxim Donck (N-VA) nu beslist om de samenwerking af te bouwen tegen eind dit jaar.