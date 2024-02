Journalist Stefaan Kerger gaat op stap met de protagonisten die de uitzonderlijke samenwerking al twintig jaar een warm hart toedragen. We focussen op enkele belangrijke projecten die Banjul en Oostende samen uit de grond stampen. In de eerste aflevering starten we op het mensonterende afvalstort van de Gambiaanse hoofdstad. De stedenband probeert daar de negatieve, ecologische impact van de dumpsite in te perken. Zo wordt er nu een muur gebouwd om te verhinderen dat giftig afvalwater en rommel zomaar in de prachtige natuurmangroves terechtkomt.

De stadsbesturen van Oostende en Banjul hebben er ook een project lopen om mensen die leven en werken op het stort te vaccineren en beter te beveiligen.