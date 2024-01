Tussen 15 en 20 januari hebben burgemeester Bart Tommelein en schepen Silke Beirens voor de tweede maal de Oostendse zusterstad Banjul in Gambia bezocht. "Het is belangrijk dat we investeren in die ontwikkelingslanden, in Afrika, zodat mensen er zich kunnen blijven ontwikkelen." Ook onze reporter Stefaan Kerger was erbij.