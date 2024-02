Oostende en Banjul in Gambia liggen bijna 5.000 kilometer van elkaar verwijderd, maar toch werken de zustersteden al 20 jaar samen. In een vierdelige reportagereeks tonen we wat de stedenband tussen Oostende en Banjul concreet betekent. Vandaag tonen we hoe Oostende samen met Banjul bouwt aan een robuustere kust en wat dat betekent voor de bevolking.