N-VA wil een bijsturing van de Akkoorden van Doornik, waardoor de Belgische en de Franse politie beter kunnen samenwerken. "De Franse overheid heeft plannen om die akkoorden wat aan te passen, maar eigenlijk in hun voordeel," zegt Kurt Himpe. "Daardoor kan de politie makkelijker achtervolgen op het Belgisch grondgebied, maar niet omgekeerd, en dat is natuurlijk niet de bedoeling."

Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil alvast investeren in camera’s met nummerplaatherkenning in en rond de grote steden en aan de grens. Waar precies, is nog niet duidelijk.

"De criminaliteit moet aangepakt worden, ook hier in West-Vlaanderen," vindt kamerlid Maaike De Vreese. "Als er dus middelen zijn, in dat fonds voor grenscriminaliteit voor extra ANPR-camera’s, dan moeten die ook hier terechtkomen. De grens is natuurlijk lang, maar ze mogen West-Vlaanderen niet vergeten. Dat is het signaal dat we hier willen geven."