Menen

Sym­bo­li­sche gele muur: N‑VA wil ach­ter­vol­gin­gen over de grens vlot­ter rege­len en vraagt meer slim­me camera’s

Grenscriminaliteit

N-VA vraagt bijkomende maatregelen in de strijd tegen grenscriminaliteit. De partij voerde daarom een symbolische actie in Menen, pal op de grens met Frankrijk.

N-VA wil een bijsturing van de Akkoorden van Doornik, waardoor de Belgische en de Franse politie beter kunnen samenwerken. "De Franse overheid heeft plannen om die akkoorden wat aan te passen, maar eigenlijk in hun voordeel," zegt Kurt Himpe. "Daardoor kan de politie makkelijker achtervolgen op het Belgisch grondgebied, maar niet omgekeerd, en dat is natuurlijk niet de bedoeling."

Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil alvast investeren in camera’s met nummerplaatherkenning in en rond de grote steden en aan de grens. Waar precies, is nog niet duidelijk.

"De criminaliteit moet aangepakt worden, ook hier in West-Vlaanderen," vindt kamerlid Maaike De Vreese. "Als er dus middelen zijn, in dat fonds voor grenscriminaliteit voor extra ANPR-camera’s, dan moeten die ook hier terechtkomen. De grens is natuurlijk lang, maar ze mogen West-Vlaanderen niet vergeten. Dat is het signaal dat we hier willen geven."

Politie kan vier daders klissen bij mislukte overval op tabakswinkel

N-VA vraagt een herziening van de Akkoorden van Doornik, zodat grensoverschrijdende achtervolgingen met Frankrijk vlotter kunnen verlopen en informatie sneller gedeeld wordt. Ook pleiten ze voor extra ANPR-camera’s en bijkomende investeringen in de West-Vlaamse grenszone. 

Tijdens de actie vormden partijleden symbolisch een “gele muur” tegen grenscriminaliteit.

Grenscriminaliteit

