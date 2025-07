Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA) ziet echter heel wat praktische bezwaren. “Er is veel meer nodig dan enkel een verzinkbaar paaltje,” zegt ze. “Denk aan verkeerslichten, aankondigingsborden, camerabewaking, omleidingsroutes, en dat vaak op infrastructuur die niet in handen is van de Vlaamse overheid, zoals gemeentewegen.” Volgens De Ridder is het idee begrijpelijk, maar niet eenvoudig uit te voeren. “Het klinkt als een gemakkelijk antwoord op een terechte ergernis over crimineel gedrag, maar het is niet zo evident.”