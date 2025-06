Wervik wil dat de federale overheid in overleg gaat met de Franse autoriteiten om grenscriminaliteit doeltreffender aan te pakken. Aanleiding is de aanhoudende stijging van diefstallen en inbraken in de grensstreek, vaak gepleegd door daders uit Frankrijk. Eens ze de grens oversteken, kan de lokale politie hen moeilijk nog vervolgen.