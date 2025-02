Politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) neemt maatregelen tegen verhoogd aantal inbraken in Marke, deelgemeente van Kortrijk. "Hoewel het aantal inbraken in Kortrijk gedaald is, waren heel wat bewoners van de wijk Rodenburg (in Marke, red.) slachtoffer van diefstal", zegt Thomas Detavernier van PZ VLAS.