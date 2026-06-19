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Houthulst

War Heri­ta­ge Insti­tu­te zal begraaf­plaat­sen beter bevei­li­gen na van­da­lis­me in Houthulst

Graf2

Na het vandalisme op de militaire begraafplaats in Houthulst wil het War Heritage Institute al zijn begraafplaatsen beter beveiligen. Dat zal de komende weken en maanden gebeuren. Het gaat om 21 begraafplaatsen in ons land, waarvan er 10 in West-Vlaanderen liggen.

Steve Maertens, War Heritage Institute: “Dat kan eventueel met camera’s, maar we zijn er nog niet van overtuigd dat die de beste oplossing zijn. We onderzoeken ook andere mogelijkheden, of een combinatie van verschillende maatregelen. Zo denken we aan bewegingsdetectoren die een krachtige verlichting activeren. Als iemand ’s nachts de begraafplaats betreedt, wordt het terrein meteen fel verlicht. We gaan ervan uit dat mensen met slechte bedoelingen daardoor worden afgeschrikt.”

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Davy Vercamer

davy.vercamer@focus-wtv.be

Davy Vercamer
Vandalisme Diefstal

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