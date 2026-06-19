Steve Maertens, War Heritage Institute: “Dat kan eventueel met camera’s, maar we zijn er nog niet van overtuigd dat die de beste oplossing zijn. We onderzoeken ook andere mogelijkheden, of een combinatie van verschillende maatregelen. Zo denken we aan bewegingsdetectoren die een krachtige verlichting activeren. Als iemand ’s nachts de begraafplaats betreedt, wordt het terrein meteen fel verlicht. We gaan ervan uit dat mensen met slechte bedoelingen daardoor worden afgeschrikt.”