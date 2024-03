Wie gisteravond in de regio de grens over wou, reed zich onvermijdelijk vast in een controlepost. En meteen wierp de actie vruchten af. In totaal werd er 537 gram heroïne, 8 gram cocaïne, 35 gram cannabis, 193 gram marihuana en 22 gram hasj in beslag genomen. Daarnaast resulteerden de drugsfeiten in twee gerechtelijke arrestaties, één in Kortrijk en één in Doornik. Didier Vandecasteele, korpschef PZ Grensleie: “Noem het geluk of niet, maar we hebben toch al veel positieve resultaten bij de eerste controleactie.”